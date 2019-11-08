الضالع.. المليشيا تزرع حق ألغام في قعطبة لإعاقة تقدم المقاومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ الضالع

زرعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين، حقل ألغام شمال غربي الضالع تحسباً لهجمات محتملة للقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية.

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ونقلت وكالة خبر عن شهود عيان إنه تم مشاهدة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي تقوم بزراعة حقل ألغام على جانبي الطريق الرابط بين الفاخر وحمام النبيجات غربي الفاخر، بمديرية قعطبة التابعة إدارياً لمحافظة الضالع.

وذكرت المصادر أن زراعة الألغام امتدت إلى التباب المتاخمة لمنطقة صبيرة وعلى تخوم معسكر الجب جنوب غربي الفاخر.

وأكدت أن المليشيا كثفت من زراعتها للألغام والعبوات الناسفة التي يتم تصنيعها على هيئة ملائمة للطبيعة والمكان الذي يتم وضعها فيه.

وراح ضحية الألغام الحوثية عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح منذ تحرير عشرات المواقع والقرى من مليشيا الحوثي.

وفجّرت، أمس الأول، مليشيا الحوثي جسراً في منطقة مريس، يربط الشريان الوحيد بين مدينتي دمت وقعطبة شمالي قعطبة، شمال غربي الضالع.