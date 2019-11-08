شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلكي يمني يحذر من موجة صقيع خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخليج 365 ـ صنعاء

وجه فلكي يمني، الخميس 7 نوفمبر / تشرين الثاني 2019م، تحذيرا للطلبة والمزارعين، بأخذ الحيطة والحذر والتنبه خلال الأيام القادمة لأحوال الطقس.

وطالب الفلكي عدنان الشوافي -الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية- في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمراعاة الطلبة في المناطق الريفية الذين يمشون بضع كيلومترات في ساعات الصباح الباكر تحت البرد بغية الوصول إلى مدارسهم.

وتمنى أن يكون هناك ترتيبا ثابتا للتنفيذ بشكل دوري كل عام كأن يكون مثلا من 15 نوفمبر الى 15 فبراير.

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وتابع، "بالإمكان تقديم أو تأخير هذا التاريخ لدى المدارس، فالغاية هي تنظيم العملية بدلا عن العشوائية وحتى تكون ملزمة وشاملة في جميعها".

الشوافي جدد دعوته أيضا إلى أخذ الحيطة والحذر من الانخفاض في درجات الحرارة وخصوصا على العاملين في الاماكن المكشوفة أثناء الليل، وأوقات الصباح الباكر، والمدارس، ومراعاة الطلاب في تأخير طابور الصباح، لتجنب الطلبة من ضربات البرد، والأخذ بعين الإعتبار من يفتقرون الى الملابس الشتوية، في الوقت الذي أغلبها تكون جودتها منخفضة، نظرا لانخفاض الجودة الشرائية للغالبية.

ولفت الشوافي الى أنه وفقا لنماذج وخرائط الطقس للحرارة والندى والرطوبة و الرياح، فلا يتوقع هطول للأمطار على نطاق واسع خلال أسبوع مع الإشارة الى توقع بعض الهطول الخفيف المتفرق على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل، مع تذبذب وعدم استقرار درجات الحرارة والمحصلة فقد تنخفض من 1 إلى 3 درجات على بعض المناطق عن ما هي عليه اليوم الخميس.

ونبه المزارعين في المرتفعات والاحواض الجبلية الى عدم استبعاد تأثير ذلك الاضطراب على بعض المواضع وليس على نطاق واسع.

وأشار الشوافي الى أنه وبالأخذ بالعوامل الفلكية بانخفاض زاوية تعامد الشمس على اليمن وأصبحت لا ترتفع 60 درجة وقت الزوال على معظم المناطق اليمنية بحسب الموقع الجغرافي لليمن ما يعني انخفاض تركيز اشعة الشمس وكذلك التناقص التدريجي لطول النهار فاليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2019 طول النهار في العاصمة صنعاء الواقعة منتصف اليمن ما يقارب 11 ساعة و31 دقيقة وأصبح قريبا من اقصر نهار في السنة بتاريخ 21 /22 ديسمبر بفارق نحو 18 دقيقة فقط، ذلك ما يعني تأخرا في شروق الشمس، وبالنسبة لدرجات الحرارة فهي مقاربة للمعدلات الطبيعة لبرد الشتاء وهبطت درجة الحرارة الصغرى الأيام الماضية في بعض المحافظات مثل ذمار وصنعاء عن 6 درجات.