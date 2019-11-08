مكافأة أمريكية قدرها 10 ملايين دولار للإبلاغ عن قياديين بقاعدة اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

مناقشة إمكانية استئناف رحلات “اليمنية” إلى الكويت



أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، رصد مكافأة مقدارها عشرة ملايين دولار، للإبلاغ عن زعيمين في تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية.

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وذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف، في مؤتمر صحفي أن الوزارة وضعت مبلغا يصل إلى ستة ملايين دولار للحصول على معلومات عن سعد بن عاطف العولقي.

ووضعت الوزارة مبلغا قدره أربعة ملايين دولار للإبلاغ عن إبراهيم أحمد محمود القوصي، والذي شجع الهجمات ضد الولايات المتحدة، بحسب تصريحات إيفانوف.

وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يتخذ من اليمن مقرا له، وقد ظهر عندما توحد فرعا القاعدة في كل من السعودية واليمن في عام 2009.

ويؤكد محللون أن هذا الفرع قد يكون أخطر فروع تنظيم القاعدة حول العالم، ويتمحور هدفه حول قيام الخلافة في شبه الجزيرة العربية، وتطبيق الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الهجوم على أهداف أميركية وغربية في شبه الجزيرة أو خارجها.