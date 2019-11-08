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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إمكانية استئناف رحلات “اليمنية” إلى الكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
التقى سفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي منصور بن سفاع ، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن احمد العلواني الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل الجوي في دورتها الـ52 المنعقدة في الكويت.
وفي اللقاء الذي ضم نائب المدير العام في الخطوط الجوية اليمنية الأستاذ عبدالملك مطهر، تم مناقشة إمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة للخطوط الجوية اليمنية بين الكويت واليمن ، وذلك لتسهيل تنقل المواطنين اليمنيين المقيمين في دولة الكويت الى اليمن والتخفيف من معاناتهم.
وضم اللقاء ايضا نائب رئيس الخطوط الجوية الكويتية، وتم معه مناقشة استئناف وتسهيل عودة العمل للخطوط الجوية اليمنية وفتح رحلات مباشرة بين البلدين،
وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين الشركتين في ما يتعلق بصيانة الطائرات وتبادل المنافع بين الشركتين.
واكد الكابتن العلواني حرص الخطوط الجوية اليمنية وقيادتها على تعزيز اطر التعاون المشترك والثنائي مع الجانب الكويتي.
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