شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر قبل قليل.. محمد علي يزيح الستار عن خلاف بين السعودية والإمارات ويطلق هذا الوصف على الرئيس ويكشف عن فترة انتقالية 60 يومًا لإعلان تاريخي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - علق محمد علي الحوثي، القيادي بمليشيا الحوثي وعضو ما يسمى بـ”المجلس السياسي الاعلى”، قبل قليل، بشأن التوقيع رسميا على اتفاق الرياض.

وقال الحوثي في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر”تويتر”، رصدها “المشهد اليمني” “بعد إتمام كل شيء قاموا بفرض التوقيع على الاتفاق مع من لا إرادة له(في اشارة الى الرئيس هادي) و اعتبروه إنجاز لوقف حربهم باليم(في اشارة الى السعودية والامارات)”.

واضاف: لو كان الاتفاق من أجل مصلحة اليمن وليس نتيجة الخلاف، لتم الاقتناع به واعلانه، بدون حرب وبدون إعادة تموضع للقوات(القوات السعودية في عدن) ولما تواجد بن زايد اليوم بمسرحية التوقيع للاعتراف بالواقع أمام مليشياته، حد زعمه.

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ومنى الحوثي نفسه بوجود خلاف سعودي اماراتي.

وأدعى الحوثي بأن السعودية أخرت الاتفاق60 يوم تقريبا، لذا فهو أشبه بالفترة الانتقالية الديمقراطية.

و وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مساء اليوم، على الاتفاق الذي تمخض عن مشاورات جدة التي رعتها السعودية.

ويؤسس الاتفاق بين الأطراف المتحالفة ضد مليشيا الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة.

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