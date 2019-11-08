فتح: قصف مليشيات الحوثي لأهالي ونازحي المخا جرائم حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

عبر وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثه عبدالرقيب فتح، عن ادانته واستنكاره الشديدين لاستهداف مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً المستشفيات ومخازن الادوية في مديرية المخا بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها عدد من الضحايا.

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واوضح الوزير فتح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بان استهداف الحوثي لمديرية المخا تسبب في تدمير كبير في منشأة صحية تابعة لمنظمة اطباء بلاحدود وتدمير لمخازن الادوية والمستلزمات الطبية التابعة للمستشفى، واستهدافها المتكرر النازحين والمرافق المدنية والخدمية التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين..مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة ووضع حد واضح لهذه الجرائم الارهابية.

ودعا فتح المنظمات الدولية الى تكثيف التدخل الانساني في الساحل الغربي، نظراً للحاجة الانسانية الملحة التي يحتاجها ابناء المنطقة..داعياً منسقة الشؤون الانسانية ليزا جراندي وممثل الامين العام للأمم المتحدة إلي مخاطبة مجلس الامن والمجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمرافق المدنية ومخيمات النازحين والفرق الانسانية والمنظمات الاغاثية في هذه المناطق.

وشدد على ضرورة التدخل السريع والعاجل لمجلس الامن الدولي والامم المتحده في توفير الحماية للمنظمات الانسانية واتخاذ اساليب رادعه ضد المليشيات الانقلابية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً..مستغرباً من تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الجرائم الارهابية التي تقوم بها المليشيات.

وأكد وزير الادارة المحلية ان الحكومة اليمنية تقدم كل الدعم والمساندة للمنظمات الاممية والفرق الاغاثية والانسانية التي تعمل في اليمن، وترحب بكافة جهودها في تقديم الدعم الانساني للشعب اليمني في كافة المحافظات..موضحاً ان ما تقوم به مليشيات الحوثي من جرائم ارهابية يومية بحق الشعب اليمني والانتهاكات بحق المنظمات الدولية جرائم ارهابية وفقاً للقوانين الدولية والانسانية وتستدعي محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية.