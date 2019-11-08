الحزام الأمني بلحج يستعيد ثاني منزل من باسطين ويسلمه لمالكه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - لحج

تمكنت قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج "قطاع الخضراء"، من تسليم منزلا من باسطين استولوا عليه بعد حرب 2015.

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وبحسب مصدر بعمليات الحزام الأمني، أفاد بأن المواطن "علي محسن حسن الاسود" تقدم ببلاغ الى قيادة قوات الحزام بقطاع الخضراء، عن قيام باسطين بالاستيلاء على منزله، مرفقاً بلاغه بملف وثائق اثبات ملكيته للمنزل.

وباشرت قوات الحزام الأمني تحريك قوة أمنية، وتوجهت، إلى المنزل، وأخرجت الباسطين عليه وسلمته إلى مالكه المواطن (علي محسن حسن الاسود) الذي عبر عن عظيم شكره وجزيل امتنانه لقوات الحزام الأمني مشيداً بدورها العظيم في تثبيت الأمن وحماية المواطن والحفاظ على حقوقة وتمكينه منها.

ويعد منزل المواطن ( علي الاسود) ثاني منزل تستعيده قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج(قطاع الخضراء ) من باسطين وتقوم بتسليمه إلى مالكه بعد اسبوع من استعادتها لمنزل آخر وتسليمه لمالكه.