شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان..العاهل السعودي يباغت كل أمراء الأسرة الحاكمة ويصدر مرسوم ملكي يقلب الامور في المملكة راسا على عقب ويحدد مصير نجله ولي العهد محمد بن سلمان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بمنصب جديد لنجله محمد بن سلمان ولي العهد.

واسند الملك السعودي لابنه مهمة إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.

Advertisements

واصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بتولي الامير محمد بن سلمان مهمة انشاء صندوق قومي مرتبط بفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، لتعزيز القطاعات المستهدفة، ومن المقرر أن يشرع محمد بن سلمان بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاستثماري، على أن يضم الصندوق القومي اثنين من ذوي الخبرة المالية، وفقاً لتوصية الملك سلمان.

ومن المقرر أن يشارك في عضوية مجلس إدارة الصندوق كلاً من (الأمير عبد العزيز بن تركي، والأمير عبدالله بن بندر، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وهندي بن عبدالله السحيمي، وعبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني).

​ يشار إلى ان الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) أوضح ان تمويل الصندوق الاستثماري، سيتم من خلال إيرادات مواسم السعودية التي تقيمها الرياض بشكل سنوي، ما يعني أن الصندوق قد تضخ فيه أموال وعائدات تقدر بملايين الدولارات، لاسيما أن القطاع السياحي والثقافي بدأ ينشط بشكل ملحوظ في السعودية في اعقاب الفعاليات العالمية التي تقيمها هيئة الترفيه التي يشرف عليها تركي آل الشيخ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان..العاهل السعودي يباغت كل أمراء الأسرة الحاكمة ويصدر مرسوم ملكي يقلب الامور في المملكة راسا على عقب ويحدد مصير نجله ولي العهد محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.