مراكز الكلى بحضرموت تتسلّم الدفعة الـ6 من محاليل الاستصفاء الدموي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مراكز الكلى بحضرموت تتسلم الدفعة الـ6 من محاليل الاستصفاء الدموي

الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

تسلمت مراكز الكلى بحضرموت اليوم محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية الدفعة السادسة من المعونات الانسانية لعام 2019م التي تقدمها لمراكز مرضى الفشل الكلوي بحضرموت والتي تقدر 3078 جلسة استصفاء.



عبر وكيل محافظة حضرموت رئيس فرع لجنة الاغاثة بحضرموت الوادي والصحراء الحكم سالم يسلم بن شرمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الامين وحكومة وشعب المملكة على وقوفهما الدائم والمستمر تجاه اشقائهم الشعب اليمني.

مشيدا بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية على الدعم المتواصل في مختلف الجوانب الاغاثية والانسانية.

Advertisements

ومؤكدا بان الدفعة السادسة التي تم استلامها اليوم من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي تواصلا للدفعات السابقة قد اسهمت في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.

الى ذلك ثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي تدخلات الاشقاء بالمملكة العربية السعودية في دعم تحسين الخدمات الطبية في ظل الازمة التي تشهدها البلاد .

فيما اوضح مدير عام مراكز الكلى بحضرموت الوادي مساعد سعيد برويشد بان هذه الدفعة تعد السادسة بمراكز الاستصفاء الدموي المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.

مشيرا بأن هذا الدعم الذي سيمكن المراكز في استمرارية العمل وتقديم خدماتها المجانية لمرضى الاستصفاء الدموي طوال عام 2019م تمثل في المستلزمات الطبية الخاصة بالاستصفاء الدموي والذي عمل هذا الدعم رافدا للجهاد المانحة والقائمة والمشرفة على تلك المراكز .

حضر حفل مراسيم التسليم مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي الدكتور هاني خالد العمودي وممثلا عن قيادة التحالف العربي بالوادي والصحراء وعدد من قيادات مكتب الصحة ومراكز الغسيل الكلوي بحضرموت الوادي والصحراء .