عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنظيم دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات مدارس الأساسي و الثانوي بوادي حضرموت

الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - القطن

يواصل قسم التدريب والتأهيل بإدارة التربية والتعليم بمديرية القطن الدورات التدريبية لمعلمي ومعلمات مدارس التعليم الأساسي و الثانوي لأكتسابهم مهارات الإدارة الصفية وترغيب الطلاب وفهم سلوكهم وربط علاقة ايجابية بين الإدارة والمعلمين.



حيث نظم القسم دورة "الإدارة الصفية ومشكلات الصف" صباح يوم الخميس السابع من نوفمبر الجاري للمدرب الوطني سالم لكمان بمشاركة "21" معلم ومعلمة بمدرسة القدس للتعليم الاساسي بالعدان.

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وفي إفتتاح الدورة رحب مدير المدرسة الأستاذ صالح سالمين الدقيل بالمدرب وكذا المعلمين والمعلمات المشاركين شاكرا لهم حضورهم داعيا المعلمين والمعلمات الأستفادة من هذه الدورة لمالها من اهمية في العملية التعليمية.

خلال الدورة تم التطرق الى مفاهيم الإدارة وسماتها الفعالة والمشاكل الصفية أسبابها وطرق علاجها وانماط الطلاب والمعلمين والبيئة الصفية كذلك استخدام الوسائل الصفية ،حيث تفاعل المعلمين من خلال طرحهم الفعال لبعض المشاكل التي مرت معهم خلال عملهم و بعض طرق، المعالجات لها.

في نهاية الدورة اعرب المشاركين عن شكرهم لادارة التربية ممثلة بقسم التدريب و التاهيل و مدرب الدورة عن اقامة و تنظيم هذه الدورة.