عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدء تدريبية بعنوان مفهوم النوع الاجتماعي للنشطاء المجتمعين بسيئون

الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

بدأت بمدينة سيئون بوادي حضرموت دورة تدريبية في مجال حقوق الانسان والمواثيق الدولية والنوع الاجتماعي التي ينظمها منتدى الفرق الطبية بحضرموت بدعم من مؤسسة العون للتنمية .



وفي افتتاح الدورة أثنى مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية بديوان المحافظة بسيئون المهندس عمر باشداده على الدور الذي يضطلع به عدد من الشباب والشابات من خلال كياناتهم المؤسسية المجتمعية التي تؤثر في إحداث التغيير الايجابي والاسهام والمشاركة في الفعاليات التي تخدم المجتمع .

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واكد أيضا على أهمية إتباع منظومة الضوابط الاجتماعية والاعراف السائدة في تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة ومشاركتهما في تقديم الخدمات الملبية لاحتياجات المجتمع المحلي .

من جانبها أكدت عضوة منتدى الفرق الطبية بحضرموت نوف الكثيري أن المنتدى يسعى من خلال هذه الفعالية المساهمة في رفع الوعي بين العناصر المؤثرة في أوساط المجتمع لزيادة المفاهيم الخاصة بتفعيل دور المرأة والرجل لخدمة مجتمعاتهم المحلية .

وتستهدف الدورة التي تستمر ليومين بمشاركة 35 متدربا ومتدربة من النشطاء المجتمعيين رفع قدراتهم ومعارفهم فيما يتعلق بمفاهيم حقوق الانسان ، وفلسفة النوع الاجتماعي ، وأنواع العنف القائم على النوع واسبابه واشكاله ، اضافة الى كيفية استخلاص الآلية المناسبة للعمل على تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة ، بإعتبارهما شريكين في بناء المجتمع ، والعمل المشترك من أجل مناصرة المرأة وتمكينها من الحياة الكريمة ونيل حقوقها المكفولة في القوانين المنظمة لحياة المجتمع .