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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصريا.. شاهد احتفالات وادي حضرموت بنجاح الإنتقالي في اتفاق الرياض الجمعة 8 نوفمبر 2019 الخليج 365 - القطن احتفلت جماهير غفيرة من ابناء مديرية القطن بوادي حضرموت عقب التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري .

وقد بدأت الاحتفالات الجماهيرية الذي دعت اليها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية، باطلاق العاب نارية بعد انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبيرة من المدينة. Advertisements وتواصلت الاحتفالات بعد صلاة العشاء بمسيرات جماهيرية حاشدة حاملة اعلام دولة الجنوب ودول الاشقاء في التحالف العربي . وقد انطلقت المسيرات الراجلة والدراجات النارية والسيارات من ساحة الحرية مرورا بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية وسط هتافات شكر وعرفان لدول التحالف وتأييد المجلس الانتقالي الجنوبي بتوقيع الاتفاق المبارك وصولا لموقع الانطلاقة بساحة الحرية .

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