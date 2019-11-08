عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدشين مشروع الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين بسيحوت

الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال أمين عام مديرية سيحوت عبدالله عوض باعبده، بمعية نائب مدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ سالم سويلم باعديل ورئيس مؤسسة السبيل للتنمية الإجتماعية الأستاذ سالم أحمد السقاف مشروع الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين بمديرية سيحوت بدعم من الندوة العالمية للشباب الإسلامي وتنفيذ شركة رمس نجد بالتعاون مع مؤسسة السبيل للتنمية الإجتماعية.



وفي التدشين، أشار القائم بأعمال أمين عام مديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده أن توزيع السلال الغذائية والإيوائية ستسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية للمتضررين والنازحين عن طريق تلبية بعض احتياجاتهم الضرورية.

وشدد باعبده على أهمية إيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر المتضررة والنازحة والفقيرة ، داعياً جميع المواطنين إلى التكاتف والتعاون مع الجهات المنفذه في سبيل أنجاح هذا المشروع.

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وثمّـن باعبده الدعم التي قدمته الندوة العالمية للشباب الإسلامي من مساعدات غذائية للأسر الفقيرة والنازحة والمتضررين في المديرية، معرباً عن شكره لشركة رمس ومؤسسة السبيل على الجهود التي تبذلها في المجال الإنساني للنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

من جانبه، أشاد نائب مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سالم سويلم باللفتة الإنسانية الطيبة للندوة العالمية للشباب الإسلامي على ما تقدمه من دعم إنساني لمحافظة المهرة ، آملاً إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين والنازحين بالمحافظة للتخفيف من معاناتهم اليومية.

وبدوره، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة السبيل للتنمية الإجتماعية الأستاذ مبارك النوبي أن مشروع الإغاثة العاجلة الذي نفذ في مديرية سيحوت يشمل توزيع ( 100 ) سلة غذائية و ( 50 ) سلة إيوائية و (50) حقيبة منزلية تضم أدوات مطبخ و(50) وآيت مياه تستهدف النازحين وللتضررين بالمديرية.

وشكر النوبي المملكة العربية السعودية والندوة العالمية للشباب الإسلامي على هذه المساعدات التي يستفيد منها شريحة واسعة من الأسر الفقيرة ، مثمناً الجهود وتسهيلات التي قدمتها السلطة المحلية بمديرية سيحوت لهذه المشروع الإنساني.