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هادي يلتقي بالزُبيدي وبن بريك في الرياض.. ماذا دار بينهم؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هادي يلتقي بالزبيدي وبن بريك في الرياض.. ماذا دار بينهم

الجمعة 8 نوفمبر 2019

هادي يلتقي بالزُبيدي وبن بريك في الرياض.. ماذا دار بينهم؟

الخليج 365

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، ونائبه الشيخ هاني بن بريك، الخميس، مع الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، في العاصمة الرياض.

 

وعقد اللقاء بحضور هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل الجابر.

 

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وثمن اللقاء دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنجاح اتفاق الرياض.

 

وأفاد نزار هيثم، المتحدث الرسمي باسم المجلس، بأن وفد التفاوض الجنوبي برئاسة عيدروس قاسم الزبيدي بحث مع الرئيس هادي "قضية الجنوب ومستقبل وتطلعات الشعب الجنوبي في تقرير المصير".

 

وقال هيثم، إن الوفد الجنوبي قدم شرحاً مفصلاً للرئيس هادي عن الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية، وحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي في الجنوب.

 

وأكد هادي على عدالة القضية الجنوبية، ودعمه اللا محدود للجنوب سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مشدداً على أهمية وحدة الصف بهذه المرحلة، وفق ما أورد متحدث المجلس الانتقالي.

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