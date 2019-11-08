هادي يلتقي بالزُبيدي وبن بريك في الرياض.. ماذا دار بينهم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هادي يلتقي بالزبيدي وبن بريك في الرياض.. ماذا دار بينهم

الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، ونائبه الشيخ هاني بن بريك، الخميس، مع الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض.



وعقد اللقاء بحضور هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل الجابر.

Advertisements

وثمن اللقاء دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنجاح اتفاق الرياض.

وأفاد نزار هيثم، المتحدث الرسمي باسم المجلس، بأن وفد التفاوض الجنوبي برئاسة عيدروس قاسم الزبيدي بحث مع الرئيس هادي "قضية الجنوب ومستقبل وتطلعات الشعب الجنوبي في تقرير المصير".

وقال هيثم، إن الوفد الجنوبي قدم شرحاً مفصلاً للرئيس هادي عن الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية، وحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي في الجنوب.

وأكد هادي على عدالة القضية الجنوبية، ودعمه اللا محدود للجنوب سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مشدداً على أهمية وحدة الصف بهذه المرحلة، وفق ما أورد متحدث المجلس الانتقالي.