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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تقدم مساعدات غذائية ودوائية لعدد من الأسر الفقيرة بالمخا الجمعة 8 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات قدم الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، مساعدات غذائية ودوائية لعدد من الأسر التي تضررت من قصف مليشيات الحوثي على مدينة المخا.

Advertisements وشملت المساعدات التي تأتي ضمن برنامج الاستجابة الطارئة، سلالا غذائية متكاملة وخدمات علاجية لكافة الأسر المتضررة من القصف الحوثي. وكان ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي عبدالله الحبيشي قاد عقب القصف الحوثي، ليل الأربعاء، على المخا، فرقاً إغاثية وطبية لمساعدة الأسر المتضررة.

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