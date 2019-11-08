عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصرف طفولي من محافظ سقطرى الإخواني بحق شاب إعلامي

الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

في تصرف استهجنه الجميع طلب رمزي محروس محافظ سقطرى خلال حضوره حفل مجتمعي بطرد اعلامي دعي لتغطية الحفل.



وتعليقا على تصرف المحافظ الاخواني رمزي محروس قال الاعلامي مجدي القبلاني : اثناء ممارسة عملي في إحدى المنظمات المنفذة مشروعها يأمر محروس حراسة لإخراجي من القاعة دون أي أسباب فأنا بدعوة رسمية للمنظمة لتغطية المشروع الذي يرعاه ولا يحق له إخراجي من القاعة كوني أمارس مهامي الإعلامي لجهة منفدة لكن يحق له منعي من تصويره فقط وليس لإبعادي خارج القاعة أمام حضور رفيع المستوى بصوته العالي يأمر حراسه لإخراجي.

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وأوضح القبلاني سبب قيام المحافظ بطرده : لاني كنت أعبر عن رأيي كأعلامي وناشط داخل عاصمة الجزيرة وأسلوبه اليوم أثبت للحاضرين من مدراء مؤسسات ومنظمات محلية بأنه شخص ذو حماقة وعدم سعة صدره أمام نشطاء وإعلاميين في ممارسة حرية الرأي والتعبير .

وأضاف القبلاني : عندما اقول إنه قصر في حق شعبه وبلده ليس لأني عدو له ولشخصيته بل عدو فقط لسياسته التي يمارسها فهي سياسة غير موفقه كونه شخصية قيادية.

وتابع القول : محروس من يجعلنا أعدائه لانه أعتبرنا أعداء لاننا لم نوافق على قراراته الخاطئة أذا كان من يعبر بحريته عدو فأصبح ألاف هم أعداء له.

ووصف القبلاني موقف اليوم في إخراجه من قاعة أمام الحاضرين قال : لا يعتبر أمر لإهانتي بل يعتبر نقص الثقافة لشخصيته لانه أعتبرني عدوا له وأنا اعتبرته أستاذ وكنت في الساحة فقط اعطي رأيي وأناشد لإقالته ومتضامن مع الشعب الذي يخرج كل يوم يطالبون بحق شعبي فقط.