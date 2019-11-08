عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بارجاء يشيد بدور اللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين بحضرموت

الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

أشاد المهندس علي عبدالله بارجاء المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت من خلال استقطابها للمهندسين كافة بمختلف تخصصاتهم الهندسية.



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وثمن الجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية للاعداد والترتيب والتحضير للمؤتمر العام الثاني لتشكيل هيئة تنفيذية جديدة للنقابة من الشباب تخدم التنمية في حضرموت.

وبدوره اعرب رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين عن شكره وتقديرة للمدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات لتعاونه وتسهيل للجنة مهامها في حصر وتسجيل المهندسين العاملين بالاتصالات وتوزيع عليهم استمارات العضوية التي تمكنهم من المشاركة بالمؤتمر العام الثاني للنقابة.

وفي ختام اللقاء قام رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين المهندس عمر مبروك مخير بتسليم المدير العام للاتصالات نسخ من الدليل التعريفي للنقابة حضراللقاء المهندس لطفي سالم بن شهاب عضوء اللجنة التحضيرية.