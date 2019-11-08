لملس يشارك  في اعمال المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية العرب بالبحرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

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شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس،اليوم، في اعمال المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية العرب المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة بتنظيم وزارة التربية والتعليم البحرينية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" الالكسو".



وناقش المؤتمر على مدى يومين توصيات المؤتمر العاشر لوزراء التربية العرب و ما تم انجازه من هذه التوصيات،والمحاور الاساسية للمؤتمر الحادي عشر ومناقشة ( السياسات التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع من اهدف التنمية المستدامة للتعليم 2030 ).

كما ناقش المجتمعون اوراق العمل التي قدمت للمؤتمر الحادي عشر حول ادماج مفاهيم العروبة والبعد العربي في مناهج التعليم العام ،وآليات تفعيل دراسة "تقويم الامتحانات العامة في الوطن العربي وتطويرها " والترخيص لمزاولة التعليم ضمانا للتمهين وتحسين الجودة في الدول العربية.