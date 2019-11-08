عــاجل : الإعلان رسمياً عن زواج شقيقة الملك الأردني عبدالله على هذه الشخصية الرفيعة .. ومحمد بن راشد يجن جنونه

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الرياض - رنا هويدي - أكدت أكثر من صحيفة بريطانية، من بينها "ديلي ميل"، نبأ خطوبة الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأميرة راية بنت الحسين (33 سنة) للصحافي البريطاني فارس دونوفان (25 سنة).

وفي بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أكد نبأ الخطوبة، ونشر دونوفان على حسابه بتويتر تغريدة قال فيها :" مسرور جدا بمشاركة بعض الأخبار السعيدة معكم جميعا"

يذكر أن الأميرة "راية" هي أصغر بنات الملك الراحل حسين بن طلال، من زوجته الملكة نور، وتقيم حاليا في كاليفورنيا بأمريكا، حيث تدرس الدكتوراه في الأدب الياباني.

بينما يقيم خطيبها دونوفان في "دلهي" ومن المقرر أن يزور الأردن الشهر القادم.. وهو حفيد الروائي البريطاني روالد دال.

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