مركز يمني : الوضع في السهل التهامي أصبح كارثيًا بسبب الجراد

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
حذر مركز يمني لمراقبة الجراد، من التهديدات التي ستطال الأراضي الزراعية بسهل تهامة غرب اليمن، جراء اجتياحه من قبل أسراب من الجراد.
واكد مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي في صنعاء ”أن وضع الجراد في الجزء الشمالي من السهل التهامي أصبح كارثيًا وأكثر تهديدًا للثروة الزراعية بتلك المناطق نتيجة تفاقم بؤر الإصابة بآفة الجراد التي تتواجد بأطوار متعددة“.
وبيّن المركز أن ”الوضع يزداد سوءًا نتيجة ارتفاع نسبة الإصابة بحوريات الجراد ”الدبا“ التي امتدت وانتشرت على نطاق واسع بمساحة تقدر بحوالي 100 ألف هكتار معظمها أراض مزروعة بمحاصيل الحبوب الغذائية والخضروات والفواكه“.
واجتاحت أسراب هائلة من الجراد، مناطق واسعة في اليمن خلال الأشهر الماضية، تسببت بخسائر اقتصادية هائلة للمزارعين في بعض مناطق اليمن.
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