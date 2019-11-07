عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مكتب الشباب والرياضة بالمكلا يساند المهرجان الرياضي

الخميس 7 نوفمبر 2019

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قال عضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع ، رئيس لجنة ذوي الإعاقة بالمؤتمر محمد عوض محقوص ان مكتب الشباب والرياضة في ساحل حضرموت ابدي استعداده تقديم التسهيلات والتنسيق للمهرجان الرياضي الذي سيقام بمدينة المكلا وتشارك فيه جمعيات الإعاقة، تزامنًا مع الاحتفالية العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة برعاية من مؤتمر حضرموت الجامع.



وأشار محقوص إلى أنه بحث مع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة حسين مسجدي التحضيرات لتنفيذ برنامج المهرجان الرياضي الكبير بمشاركة 48 معاقا في أنشطة رياضية خاصة لذوي الإعاقة.

وعلى الصعيد الإعلامي تناول رئيس لجنة ذوي الإعاقة بالمؤتمر مع مدير البرامج في إذاعة الأمل FM شادي بوعسكر ، المشاركة في التغطية الإعلامية الحصرية في نقل لفعالية المهرجان الرياضي مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة الأمل FM ومساندة منها في إنجاح الفعالية ، مع التغطية الخبرية واللقاءات مع المختصين والمشاركين في الإنشطة المرافقة.