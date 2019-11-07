عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. عبدون يفتتح مدرسة اللصب للتعليم الأساسي بساحل حضرموت

الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

أفتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير تربية حضرموت جمال سالم عبدون، مدرسة اللصب للتعليم الأساسي بمديرية أرياف المكلا.



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وأكد الوكيل عبدون أن هذه المشاريع والافتتاحات تأتي ضمن الخطة التعليمية الشاملة التي أقرها راعي التعليم الأول بالمحافظة المحافظ البحسني ضمن رؤية مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت الهادفة للرقي بالعملية التعليمية والتربوية بمديريات ساحل حضرموت كافة وبما ينعكس بالإيجاب على مخرجات التعليم ومستوى الأداء والفني والتعليمي.

مشيراً الى أن هذا الصرح التعليمي الذي تم افتتاحه يعد الأول من نوعه بمديرية أرياف المكلا وتم توفير له بيئة مدرسية متكاملة ومستلزمات حديثة ليكون نموذجاً تعليمياً تفخر به المديرية والمحافظة ويكون بيئة تعليمية خصبة للمناطق الريفية والنائية بعد التدخلات السابقة لها بمنطقتي عضد وثلة باعمر, موجهاً حديثه لإدارة التربية والتعليم بالمديرية على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه التدخلات النوعية في التحصيل العلمي للتلاميذ والطلاب والاهتمام بالحصاد اخر العام وتعزيز التناغم بين الأسرة والمدرسة لتواكب هذه المشاريع والتدخلات النوعية.

ولافتا أن قيادة مكتب وزارة التربية بالمحافظة قد وفرت عدداً كبيراً من المستلزمات والاحتياجات الضرورية لمدارس التعليم بالمديرية واستيعاب تلاميذ وطلاب هذه المناطق بالمديرية نفسها بعد أن كانوا يقطعون المسافات الطويلة لتلقي التعليم.