عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزيران في الحكومة يصلان مدينة الغيضة للاطلاع على أوضاع المهرة

الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

وصل مساء اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري، برفقة وزير النقل صالح الجبواني، مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، للاطلاع على أوضاع واحتياجات المحافظة.



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وكان في استقبالهما في القصر الجمهوري بالمهرة، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبالله نيمر، والوكيل المساعد محافظة المهرة، زين العابدين علي محمد خودم، ومدير عام الشرطة بمحافظة المهرة، العميد مفتي صمودة، قائد محور الغيضة واللواء 123 مشاة اللواء الركن عبدالله منصور ، وقائد اللواء 137 مشاة العميد محمد محمد القاضي، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية، سامي السعيدي، ومدير عام مطار الغيضة الدولي، نويجع مغفيق، ومدير عام مكتب وزارة النقل بالمهرة صالح مغفيق، ومدير عام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فرع المهرة خالد مستهيل باكريت، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية.

ورحب الأمين العام للمجلس المحلي، سالم عبدالله نيمر، بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني.

واطلع نيمر، الميسري والجبواني، على أوضاع محافظة المهرة، متمنيا لزيازتهما التوفيق والنجاح.