- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير "المخا" يتفقد جرحى مستشفى أطباء بلا حدود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدير المخا يتفقد جرحى مستشفى أطباء بلا حدود
الخميس 7 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المخا
زار مدير مديرية المخا سلطان محمود، الخميس، منظمة أطباء بلا حدود، والجرحى في المستشفى الميداني بالمخا.
واطلع محمود على أوضاع الجرحى، بعد أن تم إجلاؤهم من المستشفى الجراحي التابع للمنظمة في المخا.
وقال محمود، إنه سيتم دمج المستشفيين، الميدان والجراحي، وتوحيد جهودهما في استقبال ومعالجة المرضى.
وكانت أطباء بلا حدود علقت العمل بالمستشفى الجراحي بالمخا، بعد ساعات من سقوط طائرة حوثية مسيرة تسببت في حدوث حريق في أجزاء من المستشفى امتد لاحقاً إلى مخزن للذخيرة يتبع القوات المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير "المخا" يتفقد جرحى مستشفى أطباء بلا حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.