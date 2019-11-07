عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدير المخا يتفقد جرحى مستشفى أطباء بلا حدود

الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المخا

زار مدير مديرية المخا سلطان محمود، الخميس، منظمة أطباء بلا حدود، والجرحى في المستشفى الميداني بالمخا.



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واطلع محمود على أوضاع الجرحى، بعد أن تم إجلاؤهم من المستشفى الجراحي التابع للمنظمة في المخا.

وقال محمود، إنه سيتم دمج المستشفيين، الميدان والجراحي، وتوحيد جهودهما في استقبال ومعالجة المرضى.

وكانت أطباء بلا حدود علقت العمل بالمستشفى الجراحي بالمخا، بعد ساعات من سقوط طائرة حوثية مسيرة تسببت في حدوث حريق في أجزاء من المستشفى امتد لاحقاً إلى مخزن للذخيرة يتبع القوات المشتركة.