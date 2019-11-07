شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الخميس 7 نوفمبر 2019 الخليج 365- خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهي كالتالي:

تدشين دورة تدريبية بسيئون في مجال حقوق الانسان ومفهوم النوع الاجتماعيجلسة توعية في مأرب تستعرض بناء الإنسان في مخرجات الحوار الزبيدي: المجلس الانتقالي حريص على دعم جهود الرئيس هادي إصابة امرأة وطفل بقذائف الحوثي في مدينة الروضة بتعز كومان: يؤكد حرصهم على دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة شرطة تعز تناقش تعزيز الإجراءات الأمنية والخدمية بالمحافظة وكيل محافظة مأرب يدشن مصنع الاكسجين في هيئة مستشفى المحافظة الحضرمي يشيد بالعلاقات اليمنية-الأمريكية في مختلف المجالات أبين.. تدشين مشروع ترميم عدد من المدارس في مديريتي زنجبار وخنفر Advertisements بحث آفاق التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري والتعاون الإسلامي المقدشي يؤكد حرص القيادة السياسية على ملف الجرحى لملس يشارك في اعمال المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية العرب بالبحرين الزنداني: اتفاق الرياض خطوة مهمة لاستعادة الدولة‏ أمير الكويت يهنئ الرئيس هادي بنجاح اتفاق الرياض سلمان للإغاثة يوزع تمور للاسر النازحة والاشد فقرا بالعاصمة عدن سقطرى.. تدشين مشروع التوعية والتثقيف حول التمييز ضد النوع الاجتماعي انطلاق المرحلة الثانية لمخيم العيون الطبي الجراحي بالعاصمة عدن تنفيذي وادي حضرموت يبارك توقيع اتفاق الرياض الخميس 7 نوفمبر 2019 الشيخ السديس:وثيقة اتفاق الرياض بعثت رسالة للعالم أجمع بأن المملكة مأْرِز للتسامح والصفاء الخميس 7 نوفمبر 2019 نظافة المكلا تحيل أحد سائقيها إلى التحقيق بعد قيامه بهذا التصرف الخميس 7 نوفمبر 2019 # اليمن # وادي حضرموت # أمير الكويت # لملس # الزبيدي # عدن # الحوثي # مأرب # تعز # الخليج 365 # هادي # الرياض # المجلس الانتقالي # التحالف # الرئيس هادي # المملكة # المكلا # . # المدارس # محافظة مأرب # أبين # السلام # خطوة # وكيل محافظة مأرب # اليمنية # التعاون # سقطرى # اتفاق الرياض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.