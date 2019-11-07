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نظافة المكلا تحيل أحد سائقيها إلى التحقيق بعد قيامه بهذا التصرف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

نظافة المكلا تحيل أحد سائقيها إلى التحقيق بعد قيامه بهذا التصرف

الخليج 365

قامت ادارة مشروع نظافة مدينة المكلا بإيقاف سائق إحدى السيارة، بعد أن تم ضبطه وهو ينقل طلاب مدارس من الشارع في كباسة جمع المخلفات وبطريقة تعرض حياتهم وحياة المارة للخطر.

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حيث تم ايقاف السائق عن العمل وإحالتة الى التحقيق كون ما قام به يعتبر عمل مخالف وذلك عقب تلقي البلاغ المقدم من قبل احد المواطنين .

وحذرت ادارة مشروع نظافة المكلا كافة العمال والموظفين من ممارسة الأعمال الخاطئة والمخالفة والتي قد تشكل ضرراً أو خطرا على المواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة وانها ستتخد كافة الاجراءات اللازمة ضد كل من تسول به نفسه بممارسة الاعمال المخالفة.

وأهابت إدارة صندوق النظافة المواطنين بالابلاغ عن أي سلوك أو تصرف خاطئ قد يقوم به سائقي سيارات ومعدات المشروع وعماله.

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