تنفيذي وادي حضرموت يبارك توقيع اتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 الخليج 365 - سيئون بارك المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه،اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي ،توقيع اتفاق الرياض بما يسهم في توحيد الجهود نحو استعادة الدولة ومؤسساتها واحلال الأمن والسلام في عموم محافظات الجمهورية.

Advertisements وأقر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة تضم عدد من الجهات المختصة لمتابعة مستوى تنفيذ استكمال مشاريع تطوير مطار سيئون الدولي وأداء الخدمات فيه وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية . واستعرض المكتب تقريرين عن نشاط مشاريع التنمية الاجتماعية والمشاريع المقدمة من الشركات النفطية العاملة في الوادي والصحراء ، والمنتدبين والمفرغين والاجراءات المتخذة ومستوى ادماج المنح التعاقدية..مؤكداً على أهمية تفعيل لجنة التنمية المحلية في الشركات ، والزام شركات النفط بتنفيذ الاتفاقات التي تمت بينها وبين السلطات المحلية بخصوص التعويضات وفق الآلية المقرة من قبل مكتب وزارة النفط. وتناول المكتب تقرير لمديرية حجر الصيعر تضمن اداء السلطة ومستوى تنفيذ المشاريع و اداء الخدمات وتحصيل الايرادات.

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