شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق المرحلة الثانية لمخيم العيون الطبي الجراحي بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - العاصمة عدن انطلقت في مستوصف العيون بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم، المرحلة الثانية لمخيم العيون الطبي الجراحي لازالة المياه البيضاء وزراعة العدسات والذي تنظمه جمعية العون.

واطلع مدير مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش، سير الترتيبات والتجههيزات في غرف العمليات والاقسام الاخری..مشيداً بمستوی الترتيبات..مثمناً بجهود الكادر الطبي العامل في المخيم. واشار منسق جمعية العون بعدن الدكتور فريد الدهمشي ، الى الترتيبات الهادفة لتنفيذ المرحلة الثانية من المخيم والذي يستهدف 250 حاله اضافية..لافتاً الى ان المخيم في مرحلته الاولی الذي انتهی الاسبوع المنصرم استهدف 325 حالة.

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