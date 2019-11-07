سقطرى.. تدشين مشروع التوعية والتثقيف حول التمييز ضد النوع الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

دشن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس،اليوم،بكلية المجتمع ،مشروع التوعية والتثقيف حول التمييز ضد النوع الاجتماعي وصحة المراهقين بتمويل وتنفيذ مؤسسة العون للتنمية بالتعاون مع منتدى الفرق الطبي بحضرموت.

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واشار المحافظ رمزي محروس ،الى اهمية المشروع لما له من دور فعال في تثقيف وتوعية المجتمع السقطري خاصة المجتمع الريفي المعزول عن وسائل الاعلام..داعياً المنظمات الدولية والمؤساسات الى تركيز أعمالها على الجوانب التوعوية والتثقيف لا سيما في الجانب الصحي والاجتماعي..موكدا دعم السلطة المحلية بالمحافظة لمشاريع المنظمات والمؤسسات.

وعبر محافظ المحافظة عن شكره للجهات الداعمة للمشروع..مثمناً جهود الكادر الشبابي العامل في المشروع ذاته.

الى ذلك ، تفقد محافظ سقطرى ومعه عميد كلية المجتمع الدكتوار نديم العزابي، سير العملية التعليمية في الكلية..مثمناً جهود منتسبي الكلية.