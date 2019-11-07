شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلمان للإغاثة يوزع تمور للاسر النازحة والاشد فقرا بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - عدن وزع مركز الملك للإغاثة والاعمال الانسانية، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، 6 الاف كرتون تمور، على الاسر النازحة والاشد فقراً وذوي الاحتياجات الخاصة والامراض، ضمن مشروع توزيع التمور.

وثمن المنسق العام للجنة العليا للأغاثة جمال بلفقيه، الدعم المقدم من مركز الملك سلمان تجاه الاسر النازحة والفئات المحتاجة وتخفيف معاناتهم جراء الاوضاع المعيشية الصعبة. فيما اشار مدير مركز الملك سلمان بعدن صالح الذيباني، إلى ان المشروع ياتي ضمن المرحلة الثانية لتمور الذي يستهدف توزيع 150 الف كرتون في عشر محافظات.

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