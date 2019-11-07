شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يهنئ الرئيس هادي بنجاح اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

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تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،برقية تهنئة من امير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيها بمناسبة توقيع اتفاق الرياض.



وقال امير دولة الكويت في البرقية"يسرني ان اعرب لكم عن خالص التهنئة بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وذلك استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبرعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

واعرب امير دولة الكويت عن امله في ان يسهم هذا الاتفاق في تعزيز وحدة الصف والتوصل لحل الخلافات بما يعزز الامن والاستقرار في الجمهورية اليمنية..مشيداً بالدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في التقريب بين رؤية الجانبين والذي افضى للتوصل الى هذا الاتفاق البناء..متمنياً لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الصحة والعافية.