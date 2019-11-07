الزنداني: اتفاق الرياض خطوة مهمة لاستعادة الدولة‏  

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات قال سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني"إن اتفاق الرياض يُعد خطوة مهمة لتحقيق الوئام ورأب الصدع من اجل توحيد الصفوف والعمل لاستكمال معركة استعادة كامل سلطة الدولة‏ من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وأضاف السفير الزنداني: "لقد وضع اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الأسس الحقيقية لاستعادة بناء مؤسسات واجهزة الدولة وتحقيق الشراكة بين جميع الأطراف المعنية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية". ‏وثمن الزنداني الدور الكبير والموقف القومي المسؤول للأشقاء في المملكة العربية السعودية بالتوصل لهذا الاتفاق التاريخي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورعاية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وجهود سمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع في المملكة.

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