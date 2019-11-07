شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر شاهد.. ظهور غريب و مضحك لـ أمير قطر يثير ضجة كبرى بين القطريين ويشعل مواقع التواصل في الخليج ..(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مواقع التواصل بدولة قطر تفاعلًا واسع النطاق مع مقطع مصور يوضح موقف "مضحك" لأمير قطر السابق الشيخ "حمد بن خليفة".

وبحسب المقطع يظهر الشيخ حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، مع مواطن قطري في منطقة فرض رويس، وهما يتبادلان الحديث بشكل عفوي، بينما يمازح ابن خليفة المواطن بقوله: "روح صيد سمكة".

ويقول المواطن في المقطع المصورمرحبًا بالشيخ حمد بن خليفة، قائلًا: "يزورنا اليوم سمو الأمير الوالد في فرضة رويس يا مرحبًا بيك، "قبل أن يرد الأمير الوالد قائلًا: "الله يسلمك.. روح روح صيد سمكة..".

ونال المقطع تفاعلًا واسع النطاق، فقد علق صاحب الحساب، خالد دلوان قائلًا: "يا جماعه كل ما أشوف #الأمير_الوالد مبسوط ينشرح صدري وابتسم لا إراديًّا.جعل ربي يحفظه ويطول عمره ويمده بالصحه والعافية #الأمير_الوالد".

بينما قال صاحب الحساب، راشد بن محمد المهندي، قائلًا: "سمو الأمير الوالد حمد بن خليقه في فرضة رويس صباح اليوم .. وحديث باسم وضاحك مع أحد أبناء شعب قطر وهذا ماتعودنا عليه من قادتنا حفظك الله يابومشعل وأدام عليك موفور الصحة والعافية".

Advertisements

وكانت أنباء قد تواردت حول تدهور الحالة الصحية للأمير القطري السابق، وسط أنباء عن تواجده الدائم خارج قطر من أجل تلقي العلاج، وهو ما يصححه ذلك المقطع ومقاطع أخرى توضح أمير قطر السابق وهو يحضر فاعليات متنوعة داخل قطر.

يا جماعه كل ما اشوف #الامير_الوالد مبسوط ينشرح صدري وابتسم لا ارادياً

يا جماعه كل ما اشوف #الامير_الوالد مبسوط ينشرح صدري وابتسم لا ارادياً



جعل ربي يحفظه ويطول عمره ويمده بالصحه والعافية #الامير_الوالد pic.twitter.com/MdzR2vuCtS — خالد دلوان (@Dalwaan) October 29, 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ظهور غريب و مضحك لـ أمير قطر يثير ضجة كبرى بين القطريين ويشعل مواقع التواصل في الخليج ..(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.