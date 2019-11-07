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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن : محادثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شبكة المحيط الإخبارية : متابعات
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول سعودي قوله إن الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ نحو أربعة أعوام مؤكدا أن المحادثات بدأت منذ 2016 سعيا لإنهاء الحرب في اليمن.
تصريح قابله رد غير محدد من القيادي في أنصار الله محمد البخيتي قال فيه إنه لا يملك معلومات بشأن هذه التقارير، دون أن ينفيها.
يقول مراقبون إن الحرب اليمن وقرار وقفها والمضي نحو حل سياسي ليس بيد الحوثيين والسعودية كطرفين، وإنما يدخل في إطار إقليمي أكثر تعقيدا عنوانه الأبرز إيران.
المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية
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