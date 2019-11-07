عــــاجل : الملك سلمان يصدر قرارا موجعًا بحق "سعود القحطاني" المتورط بقضية خاشقجي .. ويعلن مفاجأة تزلزل المملكة بشأن "عبدالعزيز الفغم"

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عدن - ياسمين التهامي - أطاح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حارسه الشخصي الذي عُين بتوجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان، وبإشراف من المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وكشف معلومات، أن "الملك سلمان" عزل الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني، من منصب قائد قوة الحرس الخاص بالديوان الملكي السعودي، والذي يعد ابن خال سعود القحطاني.

ولم تتضح أسباب عزل ابن خال سعود القحطاني، من منصب الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، إلا أن المفاجأة التي قلبت الديوان الملكي هي تعيين صديق الحارس المقتول، عبد العزيز الفغم.

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وكلَّف "الملك سلمان"، العقيد تركي العبيكان، الصديق الشخصي لـ"الفغم"، بمنصب قائد القوة الخاصة للحرس الملكي؛ حيث يعد هذا الشخص غير محسوب على جناح محمد بن سلمان وسعود القحطاني.

وتداول مغردون على موقع "تويتر"، ضمن هاشتاغ "#تركي_العبيكان"، صور تجمع الحارس الجديد مع "الفغم"، وأخرى توثق مباشرته لعمله مع "الملك سلمان"، وظهوره بجوار محمد بن سلمان.

وكانت حسابات إخبارية سعودية، تدوالت وثيقة تعيين الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني، الذي تم عزله، في 30 محرم 1441، دون أن تعلن السلطات السعودية ذلك بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم، الحارس "الملك سلمان" قتل الشهر الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في بيت صديق ثالث هو فيصل السبتي، في حادثة صدمت المجتمع السعودي.

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