ابن سلمان يبعثر أموال السعوديين ولا عزاء للمواطن المطحون.. هكذا تكبد خسارة بمليارات الدولارات في أقل من ساعة

اعترف الرئيس التنفيذي لـ”سوفت بنك” الذي يستثمر فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبلغا ضخما بالفشل وضعف قراره الاستثماري، بعد أن سجل صندوق “فيجن” خسائر بنحو 9 مليارات دولار.

وقال “ماسايوشي سون” في مؤتمر عقب الإفصاح عن نتائج الأعمال، أمس الأربعاء: “قراري الاستثماري كان ضعيفاً في العديد من الجوانب، وأنا أفكر ملياً في ذلك”.

وسجل “سوفت بنك” أول خسائر فصلية في 14 عاماً خلال الربع الثالث من عام 2019 بفعل تحمل البنك 970.3 مليار ين أو 8.9 مليار دولار خسائر تشغيلية ذات الصلة بصندوق “فيجن” في تلك الفترة.

ويظهر حجم الخسائر المخاطر في استراتيجية “سون” لإنفاق أموال كبيرة على الشركات الناشئة.

وقال سون: “لقد تغاضيت عن مشاكل نيومان في مجالات مثل حوكمة الشركات”، لكنه لا يزال يدافع عن أعمال “وي ورك” بقوله إنها لا تزال شركة قوية.

يشار إلى أنه في عام 2017، كشف سون عن تفاصيل صفقة أقنع فيها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، باستثمار 45 مليار دولار.

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وفي لقاء تلفزيوني ببرنامج ديفيد روبنشتاين، على تلفزيون “بلومبيرغ” الأمريكي، سأل المذيع عن كيفية تمكُّن سون من إقناع بن سلمان باستثمار 45 مليار دولار في ساعة واحدة، فقاطعه الأخير قائلاً: “قولك ساعة واحدة أمر غير صحيح، استغرق الأمر مني فقط 45 دقيقة، فأقنعته بـ45 مليار دولار”.

ولدى سؤال المذيعُ رجلَ الأعمال الياباني حول كيفية تمكُّنه من إقناع بن سلمان باستثمار هذا المبلغ الضخم، أوضح ماسايوشي أنه قال له: “أتيت إلى طوكيو للحديث معك لأول مرَّة، سأمنحك هدية، هدية ضخمة، هدية تقدَّر بتريليون دولار، فقال الأمير: حسناً، الأمر فعلاً مثير. فقلت: إذا استثمرت 200 مليار دولار فسأمنحك تريليون دولار”.

وعقد اللقاء بين بن سلمان وماسايوشي، في مكتبه بالرياض، أواخر مايو 2017، عندما كان لا يزال ولياً لولي العهد، حيث جرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في السعودية، وتعزيز الشراكة وفق “رؤية المملكة 2030”.

وبعد اللقاء أعلن “سوفت بنك” أنه تم الاتفاق على استثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” 45 مليار دولار في “صندوق رؤية سوفت بنك” للتكنولوجيا، الذي ستبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار، منها 28 مليار دولار من “سوفت بنك”.

وبشكل عام سجل البنك الياباني خسائر تشغيلية بنحو 704 مليارات ين في الربع من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي الوقت نفسه، خفض سوفت بنك حجم استثماراته في “وي ورك” بنحو 3.4 مليار دولار خلال الربع الأخير وسط توقعات بأن تصل إلى 4.6 مليار دولار في إجمالي العام المالي الحالي.