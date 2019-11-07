بحث آفاق التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري والتعاون الإسلامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، ومدير ديوان منظمة التعاون الإسلامي وكبير مستشاري أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عبدالله الطاير، في الرياض، آفاق التعاون المشترك في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.



واستمع الدكتور الطاير إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

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