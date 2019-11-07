أبين.. تدشين مشروع ترميم عدد من المدارس في مديريتي زنجبار وخنفر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - أبين دشن بمحافظة ابين،اليوم، مشروع ترميم عدد من مدارس مديرية زنجبار في اطار مشروع دعم التعليم الذي تنفذه مؤسسة شباب أبين، بتمويل الصندوق اليمني الإنساني.

وأشاد مدير مديرية زنجبار المهندس سالم عوض، بجهود الصندوق اليمني الإنساني والمؤسسة في دعم قطاع التعليم، والذي يساهم في تطوير البنية التحتية للتعليم في مديريتي زنجبار وخنفر. واوضح رئيس المؤسسة حمدي منصور، بان المشروع يشمل بناء 14 صفا دراسيا، في كل من زنجبار وجعار، وترميم 9 مدارس اساسية و1200 طاولة وتوزيع 650 حقيبة مدرسية، و250 طاولة جديدة.

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