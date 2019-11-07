الحضرمي يشيد بالعلاقات اليمنية-الأمريكية في مختلف المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أشاد وزير الخارجية محمد الحضرمي بالعلاقات اليمنية-الأمريكية والشراكة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ومنها مكافحة الإرهاب.



جاء ذلك خلال لقائه،اليوم،القائم بأعمال السفارة الامريكية لدى بلادنا جنيد منير ومعه وفد من الموظفين من لجنة الاعتمادات المالية الخاصة بالكونجرس الأمريكي.

Advertisements

واستعراض الوزير الحضرمي خلال اللقاء ،التطورات السياسية على الساحة اليمنية والمكاسب الوطنية التي تحققت بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي..مؤكداً ان رعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة للاتفاق يشكل ضمانا أساسيا لتنفيذه.

وقال وزير الخارجية"ان توحيد الصف تحت مظلة الحكومة الشرعية سيكون له أثر مهم في الضغط على مليشيا الحوثي للجنوح للسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".

وتطرق وزير الخارجية الى الشأن الإنساني..مشدداً على أهمية دعم البنك المركزي بغية التحكم بمعدل التضخم للتخفيف من الكارثة الإنسانية..مشيداً بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية بدعم العملة اليمنية من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني.

ودعا الوزير الحضرمي الى ممارسة مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثي لرفع الإجراءات التعسفية المتبعة في التعامل مع المساعدات الإنسانية ومكاتب المنظمات الدولية في المناطق التي يسيطرون عليها.

من جانبه اكد الوفد الأمريكي على أهمية الملف اليمني بالنسبة للكونجرس الأمريكي واستعداده لتقديم المساعدة والدعم اللازم لتحقيق السلام واحلال الأمن والاستقرار في اليمن.