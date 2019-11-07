وكيل محافظة مأرب يدشن مصنع الاكسجين في هيئة مستشفى المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،اليوم، ومعه رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، في مبنى الهيئة مصنع الاوكسجين المقدم منحة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ومنظمة الصحة العالمة.



واوضح رئيس الهيئة ان المصنع ينتج في اليوم الواحد من 30 الى 40 اسطوانه اكسجين لتغطية احتياجات مستشفى الهيئة حاليا البالغ نحو 30 اسطوانه، ويخطط لرفع الانتاجية للمصنع الى 50 اسطوانه من اجل خدمة المستشفيات الاخرى في المحافظة والتي تعتبر من اساسيات العمل الطبي في المستشفيات.

واطلع الوكيل مفتاح خلال زيارته لهيئة مستشفى مأرب العام ،على الاضافات والانجازات التي تحققت خلال الاشهر الماضية من العام الجاري في جانبي البنى التحتية والخدمات النوعية بما يرتقي بالوضع الصحي بالمحافظة وتوفر على الموطنين السفر الى المحافظات المجاورة او الخارج للحصول عليها.

حيث اطلع الوكيل مفتاح على التحديثات النوعية للمختبر العام وتطويره للارتقاء به نحو مختبر مركزي حيث تم اضافة اجهزة الفحص للفيروسات والهرمونات والفيتامينات، وجهاز الكيمياء وجهاز فحص الدم العام المتطور( سيسمكس)، وفتح قسم للمختبر الميكرو بيولوجي (مزارع بكتيرية) وتوفير الاجهزة الحديثة الخاصة بذلك، الى جانب تزويد بنك الدم بجهاز فصل مشتقات الدم، ليتمكن المختبر من تقديم خدماته النوعية لمرتادي مستشفى الهيئة من المرضى ومرتادي المستشفيات الاخرى في المحافظة في اطار الهدف العام للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية في المحافظة وتعزيز الجوانب التشخيصية والعلاجية.

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كما اطلع الوكيل مفتاح ومعه رئيس هيئة مستشفى مأرب، على سير عمل وحدة المناضير كاضافة نوعية على مستوى المحافظة حيث تقوم يوميا باجراء 4-5 عمليات تنظير يومية نوعية بدون قطع، ومنها عمليات ربط البواسير وتنظير القناة الصفراوية الى جانب اعمال التنظير لكافة الجهاز الهضمي العلوي والسفلي.

وتعرف وكيل مأرب على وحدة العزل السريري في وحدة امراض المسالك وغسيل الكلى، والتي يتم فيها عزل مرضى الغسيل الكلوي المصابين بفيروسات معدية كفيروسات الكبد وغيرها عن مرضى غسيل الكلوي الاخرين غير المصابين، اثناء عملية الغسيل الكلوي،وكذا مساعي ادارة الهيئة لاضافة وحدة تفتيت حصوات من اجل التخفيف من الاصابات بالفشل الكلوي والتي تعتبر الحصوات من ابرز الاسباب للاصابات بالفشل الكلوي بالمحافظة.

وزار وكيل محافظة مأرب وحدة الاشعة المقطية التي تم اضافتها مؤخرا للهيئة وهي من احدث الاجهزة وبحجم 128 مقطع وتصور بنظام ثلاثي الابعاد، واطلع على وحدة الاشعة (X) التي تم اضافتها الى قسم الطوارئ من اجل خدمة الحالات التي يستقبلها القسم وتمكن من تسريع اجراءات التشخيص والاسعافات الاولية في الطوارئ قبل الاحالة الى الاقسام او العمليات.

واطلع الوكيل مفتاح على سير عمل محطة معالجة المياه لجعلها صالحة للاغراض الطبية والغسل الكلوي الى جانب استخدامها الشخصي في كمياه شرب صالحة، حيث تنتج المحطة 4500 لتر في الساعة الواحدة.. وتفقد اعمال قسم الاحصاء وارشيف الهيئة والاضافات النوعية في الارشفة اليدوية.

وخلال الزيارة اشاد الوكيل مفتاح بالجهود التي تبذلها ادارة هيئة المستشفى من اجل الارتقاء بالخدمات الطبية.. مشيرا الى اهمية الاضافات التي تمت خلال الاشهر الماضية في تقديم خدمات نوعية للمرضى..ؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية لكافة الجهود الهادفة الى الاسهام بالقطاع الصحي والخدمات الطبية المقدمة في المحافظة للاعداد الكبيرة من السكان الذين في المحافظة من قاطنين ونازحين وباعداد كبيرة الى جانب القادمين من المحافظات الاخرى للاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية.

وشدد الوكيل مفتاح على رئاسة الهيئة ،اهمية العمل في الاسراع في اتمتة العمل في الهيئة وخاصة ما يتعلق بانظمة الكترونية للاقسام المتخبر من شانها توحد النتيجة في طابعة واحدة، الى جانب نظام الكتروني حديث للارشيف لما يحمل من اهمية بالغة لحفظ وثاق المرضى وكافة اعمال الهيئة الادارية والمالية.