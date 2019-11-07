شرطة تعز تناقش تعزيز الإجراءات الأمنية والخدمية بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
الخليج 365 - تعز
ناقش مدير إدارة الشرطة في محافظة تعز العميد منصور الأكحلي،اليوم الخميس، في الاجتماع الدوري، تعزيز الإجراءات الهادفة إلى تحسين الأداء الأمني وتجويد الخدمة العامة.
واشار الاكحلي الى أن التدوير الوظيفي الذي شهدته إدارت الامن بالمديريات واقسام الشرطة يعتبر خطوة هامة في تصحيح العمل الإداري وخطوة مهمة في انضباط الوضع الأمني..مثمناً الدور الإيجابي الذي تقوم به مصلحة الهجرة والجوازات وإدارة شرطة السير والجهود التي يبذلونها من أجل تسهيل الخدمات للمواطنين وتنظيمهم والتخفيف من الإزدحام بحيث تسير الإجراءات بكل سلاسة ومرونة..داعيا إلى بذل المزيد من الجهود حتى يتم الوصول إلى المستوى المطلوب .
وتطرق نائب مدير إدارة الشرطة العقيد أنيس الشميري ومساعد المدير العام لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف الى ضرورة رفع وتحسين مستوى الأداء وسلاسة الإجراءات وسهولتها تجاه المواطنين من خلال انجاز خدماتهم وتذليل الصعوبات أمامهم دون أية عراقيل وكذلك توفير الأمن ومحاربة الجريمة وملاحقة المطلوبين أمنيا والمشتبه بهم .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الأمنية والإستماع للإجراءات حيال كل قضية ومعالجة القصور وتعزيز القضايا الإيجابية لما في ذلك المصلحة العامة .
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