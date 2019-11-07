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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كومان: يؤكد حرصهم على دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
الخليج 365 - القاهرة
قال أمين عام مجلس وزراء الداخلية العربي الدكتور محمد كومان"ان اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، يمثل مرحلة فارقة في تاريخ اليمن".
واضاف كومان في بيان له"ان هذه الاتفاق يضع حداً للانقسام بين الأشقاء اليمنيين ويحشد طاقات كل الفرقاء الحريصين على مصلحة الجمهورية اليمينة وعلاقتها مع محيطها العربي في وجه التدخلات الإيرانية في اليمن".
وأكد حرص المجلس على دعم كافة الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ونبذ الفرقة والإنقسامات والصراعات.
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