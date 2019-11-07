إصابة امرأة وطفل بقذائف الحوثي في مدينة الروضة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365

قتل 5 عناصر من مليشيات الحوثي المتمردة وأصيب آخرين ،اليوم الخميس، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال وشرق تعز .

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وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)"إن مواقع كلابة والصفاء والكمب شهدت مواجهات بين قوات اللواء 170 دفاع جوي وعناصر المليشيات الحوثية أسفرت عن مقتل 5 عناصر حوثية وإصيب آخرين بجروح مختلفة".

الى ذلك زار ،أركان حرب محور تعز قائد اللواء 170 دفاع جوي العميد عبد العزيز المجيدي،اليوم،المقاتلين في خطوط المواجهات..مشيدا بما يسطره الابطال في الجبهات والتي أدت إلى هزيمة المليشيات التي حاولت التسلل فجر اليوم إلى مواقع الجيش الوطني وتكبدها خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

وقامت مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً عقب هزيمتها باستهداف حي الروضة بعدد من القذائف أدت إلى إصابة امرأة وطفل وتم إسعافهما إلى المستشفى.