الزبيدي: المجلس الانتقالي حريص على دعم جهود الرئيس هادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي،اليوم، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في فعالية اتفاق الرياض برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي.

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وأشاد الرئيس هادي بالجهود التي بذلت في سبيل اخراج هذا الاتفاق الى حيز الوجود بدعم واشراف مباشر من الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين بذلوا جهوداً مخلصة وكبيرة والذي ينبغي ان يبنى عليه السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق غايات وتطلعات ابناء الجنوب وشعبنا اليمني بصورة عامة من خلال توحيد الجهود والطاقات في تحقيق الاهداف والغايات السامية لشعبنا بدعم ومساندة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية باليمن لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

ولفت الرئيس هادي الى تبنيه مبكراً للقضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وانصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة للقضية الجنوبية باعتبارها مفتاح لحل تداعيات الصراع في اليمن .

وعبر رئيس الجمهورية ،عن تأكيده على أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله للوصول الى حالة الاستقرار التي ينشدها ابناءنا في المحافظات الجنوبية وفي الوطن بشكل عام.

من جانبه عبر اللواء عيدروس الزبيدي عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء..مؤكداً حرصه وقيادة المجلس الانتقالي على دعم جهود فخامة الرئيس والعمل سوياً وتحت قيادته لترجمة تنفيذ الاتفاق والتنسيق الكامل مع فخامته لتحقيق التطلعات والاهداف المنشودة.