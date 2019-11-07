جلسة توعية في مأرب تستعرض بناء الإنسان في مخرجات الحوار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 عقد مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار بالشراكة مع مؤسسة فتيات مأرب ،اليوم، جلسة توعية بمخرجات الحوار الوطني، تناولت قضايا بناء الإنسان في مخرجات الحوار الوطني.

واستعرضت الجلسة القضايا الاجتماعية التي تشكل ظواهـر سلبية فــي المجتمع اليمني كالسلاح والثأر و الجماعات المسلحة والقات وكيف عالجتها مخرجات الحوار ومسودة الدستور الجديد. وناقش المشاركون النصوص الواردة في مسودة الدستور ووثيقة الحوار التي تضمنت سياســات وبرامـج تتعلـق بالتعليـم والصحـة والتنميـة الثقافيـة والاجتماعيـة و تعزيـز القيـم والمسـؤولية فـي المجتمـع، وتعزز بناء الإنسان المنتج والفاعل في بناء اليمن الاتحادي الجديد.

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