تدشين دورة تدريبية بسيئون في مجال حقوق الانسان ومفهوم النوع الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

دشنت بمدينة سيئون بوادي حضرموت،اليوم، دورة تدريبية في مجال حقوق الانسان والمواثيق الدولية والنوع الاجتماعي والتي ينظمها منتدى الفرق الطبية بحضرموت بدعم من مؤسسة العون للتنمية.

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وتستهدف الدورة التي تستمر يومين بمشاركة 35 متدربا ومتدربة من النشطاء المجتمعيين، إكسابهم معارف ومفاهيم حول حقوق الانسان ، وفلسفة النوع الاجتماعي ، وأنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي وأشكاله وأسبابة.

في افتتاح الدورة أثنى مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية بديوان المحافظة بسيئون المهندس عمر باشداده ،بالدور الذي يضطلع به عدد من الشباب والشابات من خلال كياناتهم المؤسسية المجتمعية التي تؤثر في إحداث التغيير الايجابي والاسهام والمشاركة في الفعاليات التي تخدم المجتمع .

من جانبها أكدت منسقة مشروع التمييز ضد النوع والصحه الانجابية بوادي حضرموت عضوة منتدى الفرق الطبية بحضرموت نوف الكثيري ،أن المنتدى يسعى من خلال هذه الفعالية المساهمة في رفع الوعي بين العناصر المؤثرة في أوساط المجتمع لزيادة المفاهيم الخاصة بتفعيل دور المرأة والرجل معاً لخدمة مجتمعاتهم المحلية .