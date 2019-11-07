شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراكز الكلى بوادي حضرموت تتسلم الدفعة السادسة من المحاليل الطبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

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تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ومراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت،اليوم، الدفعة السادسة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمراكز الكلى بالمحافظة.



وخلال عملية التسليم التي حضرها وكيل محافظة حضرموت سالم يسلم بن شرمان و وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اوضح مدير عام مكتب الصحة بوادي حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي،بان الدفعة تضم 3 الاف و 78 جلسة استصفاء دموي لمراكز الكلى الثلاث بحضرموت " سيئون و القطن والمكلا "..مثمنا تدخلات الاشقاء بالمملكة العربية السعودية في دعم تحسين الخدمات الطبية في ظل الازمة التي تشهدها البلاد .

و بلغ عدد مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت حتى اكتوبر الماضي 320 مريض تقدم لهم قرابة الفان و 880 جلسة استصفاء دموي شهريا .