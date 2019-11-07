تدشين الترقيم وإصدار اللوائح لكافة عباري وقوارب الإصطياد البحري بميناء الشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - الشحر

دشن رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان بمعية قائد قوات خفر السواحل بساحل حضرموت الرائد محمد عمر بامهير ورئيس شعبة الإستخبارات ورئيس شعبة الإستطلاع الإستراتيجي اليوم الخميس، بميناء الشحر ترقيم وإصدار لوائح فئة العباري والنواخذ والقوارب وبطائق للصيادين للتأمين على حياتهم بالمياه الإقليمية وتنظيم عملية الإصطياد البحري .



ويأتي تدشين ذلك في إطار العمل على جمع بيانات ومعلومات عن كافة الصيادين من أجل تنظيم وتطوير عملية الإصطياد البحري مستقبلآ ، وأيضآ تأتي الخطوة هذه لسهولة رصد وتعقب التهريب البحري لأي عبري أو قارب صيد غير مرقم سيتم التعامل معه وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للمحاسبه القضائية ..

Advertisements

والقى رئيس شعبة الإستطلاع العقيد عبدالله بايعشوت كلمة نيابة عن رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية حيث نقل توجيهات وتحيات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بهذا الإنجاز لقوات خفر السواحل متمنيآ لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم العظيمة والجليلة التي يقوموا بها في خدمة صيادي سواحل حضرموت وحفظ أمنهم وإستقرار الشريط الساحلي للمحافظة ، أكد العقيد بايعشوت على دور الإستطلاع الإستراتيجي وعمقه الشامل في إنتزاع وجلب ومراقبة المعلومات الهامة والدقيقة عبر الرصد والمتابعة الحثيثة ، وأضاف إن كافة عناصرنا الأبطال بالمرصاد لكل من أراد المساس بأرضنا ولكل أمر طارئ من شأنه إغراق المحافظة بالممنوعات بكافة أشكال التهريب القديمة والحديثة تنظيمآ ..

من جانبه عبر قائد خفر السواحل عن هذه الخطوة الكبيرة التي أقدمت عليها قيادة خفر السواحل للحد من التهريب والإختراق لمياهنا البحرية وبنفس الوقت لتأمين حياة الصيادين وأملاكم وأرزاقهم من النهب والسلب مع سرعة رصد ومتابعة لكل من يخل بالأمن عبر البحر والشريط الساحلي عمومآ ..

فيما عبر جميع الصيادين والمواطنين عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه الخطوة الهامة التي قاموا بها رئيس أركان المنطقة وقائد خفر السواحل والتي تسهم من شأنها في ضبط المهربات والممنوعات وحفظ أمن سواحلنا من عبث العابثين ..

وأشادت مؤسسة المصائد البحرية وإدارة ميناء الشحر وجميع الجهات ذات العلاقة بهذا التدشين والتنظيم متمنين تفعيل هذا التدشين بكافة الموانئ الأخرى وعلى مستوى جميع المديريات بساحل حضرموت من أجل تنظيم عملية الإصطياد وتأمين حياة الصيادين وتأمين سواحل البحر العربي من أي إختراق أو تهريب يذكر لكي يعم الأمن والإستقرار بتلك السواحل والشواطئ البحرية وأن تكون هناك عملية منظمة لصيد الأسماك خلال الفترة القادمة ..