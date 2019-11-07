عضو بالإنتقالي: إتفاق الرياض إعتراف دولي بقضيه شعب الجنوب العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال عبد المنعم السلامي، عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي في حبيل جبر بمحافظة لحج، إنه عبراتفاق الرياض اصبح معترف اقليميا ودوليا بقضيه شعب الجنوب العربي العادله باستعاده دولته المعترف بها دوليا بحدود ماقبل 1990م، ويحظى بتاييد عربي وإقليمي.



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وأكد السلامي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رعاية الاشقاء في الخليج العربي لهذا الاتفاق دليل كافي، ان الجوار العربي شعربخطر المد الفارسي في شمال الشمال اليمني

وأضاف عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي في مديرية حبيل جبر بمحافظة يافع، أنه نص الاتفاق على خروج كل القوات الشماليه من المدن والمحفظات الجنوبيه وتوجهها الي المحافظات الشماليه لمحاربه الحوثيون حلفاء ايران والممولين من قطروتركيا.

وبين السلامي، أن تحالف الاخوان والخوثين شيء خطير علي الأمة و يجب التنبه لهذا المشروع الذي يشكل خطر كبير، موضحًا أن طرف الشرعيه لايومن بعهود ولا مواثيق فهم وقعو مع الجنوبيين وثيقة العهد والاتفاق وبعد 48 ساعه اعلنو الحرب في 1994م.

وأردف عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي في مديرية حبيل جبر بمحافظة يافع، أن كل الخدمات معطله لأن هناك فساد في كل المؤسسات الخدماتية دون استثناء، مشيرًا إلى أن فساد النظام والقضاء عليه في كل موسسات الدولة يحتاج الي ثورة