ترحيب محلي وعربي بلقاء الرئيس هادي واللواء عيدروس الزبيدي في الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 - رصد خاص

حظي اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، برئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، بترحيب محلي وعربي، خاصة وأنه لقاء كان منتظر منذ التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس يوم الثلاثاء الماضي .



وقال الخبير العسكري السعودي، اللواء الدكتور، زايد العمري، في تعليقه على اللقاء، "الرئيس هادي يستقبل العيدروس في خطوة إيجابية لعلها من اجل تكوين حكومة بدون اخوان تعتمد بشكل اساس على الوطنيين الذين يستطيعوا ان يعيدوا هيبة الدولة وتنفيذ اتفاق الرياض بالشكل المناسب وبالتالي تحقيق طرد المشروع الايراني من اليمن" .

فيما قال الكاتب الصحفي، هاني مسهور "لقاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بالرئيس اليمني عبدربه هادي فرصة أخرى للاستفادة من اتفاق الرياض والبدء في هيكلة المؤسسات الشرعية وتحجيم نفوذ حزب الإصلاح" .

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وأضاف "بناء الثقة بين الأطراف خطوة أساسية يجب تعزيزها على أرضية ثابتة تخدم المشروع العربي وتمنح الجنوب استحقاقه" .

بدوره الخبير العسكري الجنوبي، العميد، خالد النسي، أكد أن الرئيس هادي كان ومازال يحظى بالاحترام والتقدير من كل الجنوبيين واولهم قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي رغم الحواجز التي عمل عليها حزب الاصلاح ولوبيات الفساد .

وأضاف "واليوم هي فرصة لعودة الوفاق وفي الأخير لن يقف الى جانب الرئيس في الظروف الحالكة سواء اهله ابناء المحافظات الجنوبية" .

فيما أشار المحلل السياسي، د حسين لقور، إلى أنه كان يتمنى من اليوم الأول لقيام المجلس الإنتقالي الجنوبي إن يكون هناك لقاء لقيادة المجلس مع الرئيس هادي لولا أن هناك من منع هذا أو حال دون حصوله في 2017 م بعد ان تم الإتفاق عليه.

وأضاف "اليوم يلتقي الرئيس هادي و عيدروس الزبيدي و الوفد المفاوض لما فيه خير شعبينا في الجنوب واليمن" .